Атмосферное давление в Москве завтра может побить 20-летний рекорд

Ожидается, что во второй половине дня стрелки барометров опустятся до отметки 727 мм ртутного столба.

В Москве 5 марта может повториться или быть побит рекорд низкого атмосферного давления 20-летней давности. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

— Все расчёты говорят о том, что стрелки барометров могут опуститься до отметки 727 мм ртутного столба, это на 20 единиц ниже московской нормы, — рассказал собеседник агентства.

Нынешний рекорд, те самые 727 мм ртутного столба для 5 марта, был установлен в 1998 году. Он может быть побит завтра во второй половине дня.

Напомним, в пятницу, 1 марта, в Москве атмосферное давление опустилось до рекордно низкого уровня за 81 год для этого дня — 723,1 миллиметра ртутного столба.