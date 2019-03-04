Похрустим с пользой. Эксперты "Росконтроля" назвали лучшую квашеную капусту

Эксперты изучили состав образцов капусты брендов "ФЭГ", "Белоручка", "Бабушкин погребок", "О'кей" и "Солюшко". Из перечисленных самые лучшие показатели у "ФЭГ". Капуста "Белоручка" попала в чёрный список "Росконтроля", остальные же в списке с замечаниями.
Полностью рейтинг выглядит так:
- "ФЭГ" (оценка 64) соответствует требованиям безопасности, незначительно превышено содержание соли, консистенция слабо плотная, ширина единичных полосок капусты больше допустимой стандартом;
- "О'кей" (57) — превышено содержание нитратов для поздней капусты (ранняя нормативам соответствует), слабый хруст и плотность;
- "Солюшко" (56) — недовес;
- "Бабушкин погребок" (50) — недовес, капуста мягкая, нехрустящая;
- "Белоручка" — консерванты, которых нет в составе, недовес.
Как писал Лайф, ранее в "Росконтроле" назвали самые безопасные начинки для блинов.
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