Похрустим с пользой. Эксперты "Росконтроля" назвали лучшую квашеную капусту

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Похрустим с пользой. Эксперты "Росконтроля" назвали лучшую квашеную капусту

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Фото: © Wikipedia/Kagor

Этот продукт крайне полезный, богат витаминами. Проверено пять брендов, представленных на рынке.

Эксперты изучили состав образцов капусты брендов "ФЭГ", "Белоручка", "Бабушкин погребок", "О'кей" и "Солюшко". Из перечисленных самые лучшие показатели у "ФЭГ". Капуста "Белоручка" попала в чёрный список "Росконтроля", остальные же в списке с замечаниями.

Полностью рейтинг выглядит так:

  • "ФЭГ" (оценка 64) соответствует требованиям безопасности, незначительно превышено содержание соли, консистенция слабо плотная, ширина единичных полосок капусты больше допустимой стандартом;
  • "О'кей" (57)превышено содержание нитратов для поздней капусты (ранняя нормативам соответствует), слабый хруст и плотность;
  • "Солюшко" (56) — недовес;
  • "Бабушкин погребок" (50) — недовес, капуста мягкая, нехрустящая;
  • "Белоручка" — консерванты, которых нет в составе, недовес.

Как писал Лайф, ранее в "Росконтроле" назвали самые безопасные начинки для блинов.

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