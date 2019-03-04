Чтобы ушки торчком. Москвичей научат правильно обращаться с домашними питомцами

Ветеринары расскажут и покажут, как правильно кормить, выгуливать, купать и лечить животных.

Цикл бесплатных занятий по уходу за домашними животными стартует в Москве 4 марта и продлится в течение трёх месяцев. График лекций о том, как позаботиться об усатых любимцах и не только, опубликован на портале Правительства Москвы.

Уроков планируется провести более 120, они будут разделены на три этапа. Первый пройдёт с 4 по 28 марта и будет посвящён наиболее распространённым болезням животных, в том числе опасным для человека: лептоспирозу, токсоплазмозу и бешенству.

Во время второго цикла, в апреле, посетителям расскажут и покажут, как правильно кормить и выгуливать своих питомцев, ухаживать за ними. А на третьем этапе, в мае, москвичей познакомят с правилами перевозки питомцев по стране и за границу.