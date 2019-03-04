"Самообслуживание" в одном из моргов ЕАО стало поводом для проверки прокуратуры

Прокуратура Еврейской автономной области начала проверку после репортажа ГТРК "Бира" о введении "полного самообслуживания" в одном из моргов региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сюжете сообщалось, что в Ленинском районе медики и полицейские отказываются от транспортировки тел умерших, из-за чего везти трупы в морг жителям приходится самостоятельно, на личных автомобилях.
Как отмечается, в соответствии с законодательством "транспортировка тела умершего человека в морг должна осуществляться исключительно специализированным транспортом, оснащённым носилками, спецмешками, а также дезинфицирующими средствами".
Городской и районный прокурор проверят представленную в репортаже информацию и оценят действия должностных лиц.
Ранее Лайф рассказывал, как в Барнауле работники морга перепутали покойников.
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