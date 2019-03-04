Так себе безвиз. За год в ЕС по разным причинам не пустили 57 тысяч украинцев

Подавляющее большинство отказов во въезде в ЕС произошло на границе с Польшей. Там развернули назад 46 184 гражданина Украины.

Украинцы второй год лидируют в списке граждан, которым отказали во въезде на территорию Евросоюза. Несмотря на безвиз для жителей Незалежной, в прошлом году в ЕС не смогли попасть 57 593 украинца. Три из десяти отказов оказываются украинскими, а показатель превышает в два раза статистику для России и Албании, о чём рассказывает украинская газета "Вести".

Большинство граждан Украины не могут обосновать цель своей поездки, а также не могут предоставить документы об условиях пребывания в ЕС. Другая причина — это недостаток средств на счёте, чтобы посетить Европу, ведь для суточного пребывания в Германии нужно иметь 45 евро на человека, в Испании — уже 71 евро.

Некоторых не пускали из-за превышения лимита в 180 дней нахождения на территории ЕС, а 94 туриста и вовсе собирались перейти границу без загранпаспорта. Подавляющее большинство инцидентов произошло на автомобильных пунктах пропуска, на границе Украины и Польши.

— Почти каждый раз становлюсь свидетелем разборок с нашими людьми. Они действительно не могут ответить ни на один вопрос. Чаще всего что-то бубнят о туризме, но по ним видно, что костелы Кракова их мало интересуют, — рассказал газете руководитель компании перевозок Пётр В.

— Билеты на самолёт, даже лоукосты, покупает совсем другая категория — они понимают, зачем и куда едут. И, кстати, сколько летал — мне ни разу не задавали никаких вопросов, — продолжил Пётр.

Буквально вчера международная организация Transparency International заявила, что Украина может лишиться безвиза с ЕС, если в стране останется такой же высокий уровень коррупции.