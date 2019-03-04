"Это было лишнее". Кудрявцева показала синяк, который ей поставил Лазарев

Телеведущая Лера Кудрявцева в сториз в "Инстаграме" показала синяк, который ей поставил бывший возлюбленный, певец Сергей Лазарев.
— Передаю привет Сергею Вячеславовичу! Сергей Вячеславович, вот это было лишнее, — сказала Кудрявцева, указав на синяк на подбородке и загадочно улыбнувшись.
Телеведущая и исполнитель вместе работали на "Песне года" в Дюссельдорфе. Кудрявцева не стала уточнять, при каких обстоятельствах она получила ушиб подбородка.
Напомним, певец Сергей Лазарев представит Россию на Евровидении в Израиле. Песенный конкурс пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени