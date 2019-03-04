"Это было лишнее". Кудрявцева показала синяк, который ей поставил Лазарев

В выходные они оба были в Дюссельдорфе, где 2 марта провели ежегодный концерт "Песня года".

Телеведущая Лера Кудрявцева в сториз в "Инстаграме" показала синяк, который ей поставил бывший возлюбленный, певец Сергей Лазарев.

— Передаю привет Сергею Вячеславовичу! Сергей Вячеславович, вот это было лишнее, — сказала Кудрявцева, указав на синяк на подбородке и загадочно улыбнувшись.

Телеведущая и исполнитель вместе работали на "Песне года" в Дюссельдорфе. Кудрявцева не стала уточнять, при каких обстоятельствах она получила ушиб подбородка.

Напомним, певец Сергей Лазарев представит Россию на Евровидении в Израиле. Песенный конкурс пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.