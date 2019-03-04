Медведев назначил нового заместителя главы Минстроя

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Медведев назначил нового заместителя главы Минстроя

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового заместителя главы Минстроя. Эту должность получила Татьяна Костарева, которая с июля 2018 года была директором административно-кадрового департамента министерства. Указ главы правительства размещён на официальном сайте кабмина.

— Назначить Костареву Татьяну статс-секретарем — заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, — говорится в распоряжении.

<p>Татьяна Костарева. Фото: © Минстрой</p>

Отмечается, что в обязанности статс-секретаря замминистра входит организация законопроектной деятельности Минстроя.

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