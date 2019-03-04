Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового заместителя главы Минстроя. Эту должность получила Татьяна Костарева, которая с июля 2018 года была директором административно-кадрового департамента министерства. Указ главы правительства размещён на официальном сайте кабмина.
— Назначить Костареву Татьяну статс-секретарем — заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, — говорится в распоряжении.
Отмечается, что в обязанности статс-секретаря замминистра входит организация законопроектной деятельности Минстроя.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени