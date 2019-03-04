"Привлекают внимание". Эксперт оценил прогноз "Нафтогаза" о потере транзита газа

По мнению Юшкова, в Киеве делают вид, будто находятся "в авангарде обороны", чтобы подогревать интерес Запада.

Заявление главы компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о риске полностью потерять транзит газа из-за "Северного потока — 2" направлено на привлечение внимания Запада. Это мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— От Украины на Западе довольно сильно все устали — и эта история уже не так интересна. Поэтому они постоянно должны привлекать внимание, что они и делают, крича, что на них нападает Россия, — сказал он в беседе с RT.

По словам Юшкова, с этой целью в Киеве заявляют, что РФ якобы хочет захватить весь мир, а Украина находится "в авангарде обороны". Аналитик считает, что грядущие выборы президента в этой стране могут изменить положение вещей.

Опасения по поводу потери транзита газа в "Нафтогазе" высказывают не в первый раз. В начале 2019 года глава украинской компании уже озвучивал подобный прогноз.