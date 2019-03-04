Путин принял приглашение посетить Катар

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Путин принял приглашение посетить Катар

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам Сергея Лаврова, сроки визита будут согласованы протокольными службами глав государств.

Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Катар. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим катарским коллегой Мухаммедом Аль Тани.

— Президент России был приглашён его высочеством эмиром Катара посетить ваше государство, он это приглашение принял, — сказал российский министр.

Лавров добавил, что сроки визита будут согласованы протокольными службами глав государств.

Напомним, в июле 2018 года эмир Катара посетил финал чемпионата мира по футболу в России. Тогда же Катару была передана эстафета ЧМ. Лайф также писал, что Россия поможет Катару построить стадионы к чемпионату.

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