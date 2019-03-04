По словам Сергея Лаврова, сроки визита будут согласованы протокольными службами глав государств.

Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Катар. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим катарским коллегой Мухаммедом Аль Тани.

— Президент России был приглашён его высочеством эмиром Катара посетить ваше государство, он это приглашение принял, — сказал российский министр.

Лавров добавил, что сроки визита будут согласованы протокольными службами глав государств.

Напомним, в июле 2018 года эмир Катара посетил финал чемпионата мира по футболу в России. Тогда же Катару была передана эстафета ЧМ. Лайф также писал, что Россия поможет Катару построить стадионы к чемпионату.