Водитель автобуса пырнул коллегу отвёрткой в битве за пассажиров

Пострадавший был госпитализирован, а его обидчик — арестован. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Во Владивостоке водители двух автобусов поспорили из-за очерёдности заезда на парковочное место. Инцидент произошёл у остановки "Площадь Баляева", сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

В результате конфликта 32-летний житель Владивостока ранил своего 36-летнего коллегу. Пострадавший был госпитализирован, а его обидчик был взят под стражу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как отмечается, статья предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

Ранее Лайф писал, что житель Удмуртии открыл стрельбу в автобусе за отказ водителя высадить его.