Кладбища и парки в Париже закрыли из-за сильного ветра

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Кладбища и парки в Париже закрыли из-за сильного ветра

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Ранее в 44 департаментах страны был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Мэрия Парижа из-за сильного ветра закрыла для посещения некоторые зоны столицы, в том числе парки и кладбища. Об этом администрация французской столицы предупредила в "Твиттере".

— Парки, сады, скверы и кладбища закрыты из-за неблагоприятных погодных условий, — говорится в сообщении мэрии.

Ранее национальная метеослужба Météo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 44 департаментах страны из-за сильного ветра. Согласно прогнозу, порывы могут достигать 110 км/ч, а в регионах на побережье Атлантического океана — до 130 км/ч.

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