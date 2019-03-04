Кладбища и парки в Париже закрыли из-за сильного ветра

Мэрия Парижа из-за сильного ветра закрыла для посещения некоторые зоны столицы, в том числе парки и кладбища. Об этом администрация французской столицы предупредила в "Твиттере".
— Парки, сады, скверы и кладбища закрыты из-за неблагоприятных погодных условий, — говорится в сообщении мэрии.
⚠️ 💨 ⚠️— Paris (@Paris) 4 марта 2019 г.
De fortes rafales de vent sont attendues, notamment à la mi-journée sur Paris.
Les parcs, jardins, squares et cimetières sont actuellement fermés.
Soyez prudents.
👉 https://t.co/aVtlvHkzxn pic.twitter.com/0PXBp6ALvR
Ранее национальная метеослужба Météo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 44 департаментах страны из-за сильного ветра. Согласно прогнозу, порывы могут достигать 110 км/ч, а в регионах на побережье Атлантического океана — до 130 км/ч.
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