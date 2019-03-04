"Для сверки часов". Путин сегодня проведёт совещание с Набиуллиной

Сегодня у президента РФ Владимира Путина намечен ряд внутренних встреч, которые пройдут в Москве. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Открытым будет совещание с Набиуллиной. С руководителем Центробанка он регулярно встречается, она информирует его о состоянии банковской системы, макроэкономических показателей и т.д. Это будет очередная встреча для сверки часов, — заявил представитель Кремля.

Сегодня президент вернулся из Красноярска, где провёл два дня и открыл Всемирную зимнюю универсиаду.