Кремль ждёт отчёта кабмина о судьбе косаток из "китовой тюрьмы"

Владимир Путин ранее поручал Минприроды и Минсельхозу до 1 марта разобраться в ситуации.

Кремль созванивался с кабмином по поводу выполнения поручения президента РФ решить судьбу косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Уже созванивались с правительством, с теми, кто курирует вопрос. Работа ведётся, но по-прежнему можем констатировать, что результата нет, потому что сегодня до конца дня ждём решения, — сказал он.

По словам Пескова, до конца дня планируется провести ряд совещаний, посвящённых данному вопросу.

Напомним, в ноябре 2018 года суд арестовал 90 белух и 11 косаток, найденных в бухте Средняя. Как выяснилось, их выловили незаконно. В связи с этим президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить судьбу животных.