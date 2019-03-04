Песков прокомментировал сообщения об обещании Греции экстрадировать Винника в РФ

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Песков прокомментировал сообщения об обещании Греции экстрадировать Винника в РФ

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Александр Винник. Фото: ©Flickr/smarttv_pk

В Кремле переадресовали вопрос в МИД России, отметив, что пока ясности в вопросе нет.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об обещании премьер-министра Греции Алексиса Ципраса экстрадировать в Россию гражданина РФ Александра Винника.

— Безусловно, судьбой занимаются. Пока ясности нет. Занимаются по линии МИД, поэтому вопрос туда. Именно МИД является единым окном по такого рода делам, — заявил Песков на вопрос о том, есть ли решение об экстрадиции россиянина в РФ.

Напомним, в декабре 2018 года Верховный суд Греции постановил выдать россиянина Александра Винника Франции. При этом Останкинский суд Москвы заочно арестовал мужчину за мошенничество в сфере компьютерной информации, а спецслужбы США обвиняют его в отмывании от четырёх до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-е.

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