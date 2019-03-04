В Кремле подтвердили переговоры МИД по визиту лидера КНДР в Россию

Там выразили надежду, что дата и место этого события станут известны уже вскоре.

Точная дата визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына, как и возможное место его приезда, ещё не известны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "идут постоянные контакты по дипломатическим каналам".

— Уже ранее говорил, что действительно такой визит на повестке дня. Имеется необходимое приглашение, и мы надеемся, что в обозримой перспективе также по дипканалам точные дата и место будут согласованы, — сказал Песков.

Напомним, на прошлой неделе у лидера КНДР состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом. Однако она неожиданно закончилась раньше запланированного и никаких результатов не принесла.