В Кремле подтвердили переговоры МИД по визиту лидера КНДР в Россию

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В Кремле подтвердили переговоры МИД по визиту лидера КНДР в Россию

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Ким Чен Ын. Фото © Flickr/Republic of Korea

Там выразили надежду, что дата и место этого события станут известны уже вскоре.

Точная дата визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына, как и возможное место его приезда, ещё не известны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "идут постоянные контакты по дипломатическим каналам".

— Уже ранее говорил, что действительно такой визит на повестке дня. Имеется необходимое приглашение, и мы надеемся, что в обозримой перспективе также по дипканалам точные дата и место будут согласованы, — сказал Песков.

Напомним, на прошлой неделе у лидера КНДР состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом. Однако она неожиданно закончилась раньше запланированного и никаких результатов не принесла.

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