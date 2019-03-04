Путин проинформирован о деле россиянки Лазаревой, осуждённой в Кувейте

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Путин проинформирован о деле россиянки Лазаревой, осуждённой в Кувейте

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Президент РФ Владимир Путин проинформирован о деле россиянки Марии Лазаревой, которую приговорили в Кувейте к десяти годам лишения свободы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Безусловно, в курсе, потому что информация поступает, и МИД весьма энергично работает, — сказал Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли президент страны о деле россиянки.

<p>Фото: marshalazareva.com</p>

Он добавил, что делом россиянки занимается МИД РФ.

Главу компанию KGL Investment Марию Лазараеву задержали в Кувейте в ноябре 2017 года. В мае прошлого года её приговорили к десяти годам за якобы невыполненный госконтракт. О судьбе россиянки заговорили после того, как её защитники заявили, что надеются на пересмотр её дела.

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