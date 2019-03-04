Лучше с натуральным йогуртом. Диетолог рассказала о самой опасной начинке блинов

По её мнению, это ветчина и сыр. Также вместо популярной у россиян сметаны эксперт порекомендовала использовать натуральный йогурт.

Диетолог рассказала о начинке, которой стоит остерегаться тем, кто по разным причинам не печёт блины сам, а приобретает уже готовые, сообщает НСН.

По словам врача-диетолога Лидии Ионовой, самая плохая начинка в блинах — ветчина и сыр.

— Особенно если мы это покупаем, а не готовим сами, потому что качество и ветчины, и сыра будет достаточно низким — будет даже не сыр, а сырный продукт, что вредно, — рассказала эксперт.

Ионова также дала ряд рецептов начинок для блинов, посоветовав делать выбор в пользу натуральных продуктов. Диетолог рассказала, что сметану можно заменять натуральным йогуртом. В него эксперт посоветовала добавить огурцы и зелень, отметив, что огурцы могут быть солёные. Кроме того, начинять блины можно ягодами — как замороженными, так и свежими.

Добавлять в блины можно и мясо — его можно отварить и сделать фарш с добавлением зелени, моркови, овощей, например кабачков. Ионова подчеркнула, что это будет полезнее и менее калорийно.

Напомним, самые популярные начинки блинов у россиян — сметана и варенье. Как выбрать ингредиенты для блинов, рассказали в "Роскачестве".