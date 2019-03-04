Песков не прокомментировал опрос о снижении общественной роли институтов власти

По словам официального представителя Кремля, он не понял критериев, согласно которым были получены данные исследования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать итоги соцопроса, который был проведён "Левада-центром" об общественной роли различных институтов власти. В исследовании, в частности, говорится о снижении влияния главы государства и силовых структур на жизнь в России.

По словам Пескова, он обратил внимание на опрос, однако не понял его сути и критериев, по которым делались те или иные выводы.

— Поэтому я просто не в состоянии что-либо сказать, — пояснил он.

Представитель Кремля отметил, что пытался вчитаться в информацию, но ему не удалось понять, "на основе чего и каким образом были получены эти данные". При этом Песков допустил, что со временем социологи более подробно пояснят суть исследования.