Евросоюз продлил на год санкции против Януковича и его окружения

Евросоюз продлил ещё на один год — до 6 марта 2020 года — санкции в отношении четвёртого президента Украины Виктора Януковича и его окружения, которые были введены "за незаконное присвоение госсредств". Об этом сообщается на сайте ЕС.
— Совет ЕС согласовал продление санкций в отношении Януковича и его окружения на один год, — говорится в пресс-релизе.
Согласно документу, ограничительные меры продлены в отношении 12 человек, включая Януковича. Их активы останутся заморожены. Из санкционного списка по решению суда ЕС исключён экс-глава администрации экс-лидера Незалежной Андрей Клюев. Последний ранее также был исключён из списка разыскиваемых.
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