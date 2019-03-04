Тимати оскорбил бывшего депутата в Instagram. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей

Соответствующие публикации популярный российский рэпер совершил в феврале прошлого года.

Мещанский суд постановил взыскать с артиста Тимати 30 тысяч рублей. Эти деньги получил бывший депутат Пермского края Александр Телепнев, которого ранее осудили за избиение DJ Smash. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Суд удовлетворил исковые требования Александра Телепнева частично и взыскал с Тимура Юнусова (Тимати) 30 тысяч рублей, — сообщила пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.

Напомним, 12 и 17 февраля 2018 года Тимати опубликовал записи, в которых назвал Телепнева в том числе "петушком" после того, как тот избил Андрея Ширмана (DJ Smash). В своём иске Телепнев требовал удалить публикации с оскорблением в его адрес, а также выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации.