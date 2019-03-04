Против Netflix. Стивен Спилберг предложил изменить правила "Оскара"

В частности, режиссёр хочет сделать так, чтобы фильмы от Netflix стали неподходящими для номинаций на кинопремию.

Популярный американский режиссёр Стивен Спилберг хочет изменить правила подбора фильмов для номинаций на премию "Оскар". С таким предложением он хочет выступить на заседании совета управляющих киноакадемии, которое пройдёт в апреле. Об этом сообщает IndieWire.

Спилберг хочет изменить правила, чтобы фильмы от Netflix и других стриминговых платформ не попадали в номинации "Оскара". Дело в том, что Спилберг обеспокоен разницей между театральным и стриминговым прокатами.

Проблема заключается в ненадлежащем исполнении правил театрального проката. Вместе с этим противники сервисов недовольны слишком большими затратами на продвижение фильмов. Например, Netflix в случае с фильмом "Рома" потратила на продвижение более 50 миллионов долларов.