Кремль ждёт быстрого выполнения поручений Путина

Перечень распоряжений из 13 пунктов был утверждён главой государства 27 февраля.

Кремль ожидает от правительства быстрого выполнения поручений президента РФ Владимира Путина из Послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Уже прошло время формулировать механизмы, наступило время достаточно быстрого и эффективного выполнения тех поручений, которые рамочно были сформулированы президентом, — сказал он журналистам.

27 февраля Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года. Он состоит из 13 пунктов, которые касаются задач в социальной сфере, экономике и внешней политике.