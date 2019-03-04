Не выдержало сердце. На фестивале в Москве скончался молодой хореограф

Танцору было всего 28 лет, когда во время фотосессии с учениками он упал и больше не пришёл в сознание.

В Москве на фестивале по бачате скончался молодой хореограф Артём Левин. 28-летнему танцору стало плохо на фотосессии с учениками после мастер-класса. Он не жаловался на здоровье и неожиданно упал, сообщается в группе фестиваля во "ВКонтакте".

Танцевальный стаж мужчины составлял более 20 лет, он являлся победителем и призёром международных соревнований по спортивно-бальным танцам, руководил танцевальной студией.

Последний танец педагога на мастер-классе опубликовал в соцсети "ВКонтакте" журналист и танцор бачаты Александр Беляев.

— Артём Левин станцевал нам на прощание нашу любимую бачату. Пусть тебе там будет хорошо. Будем помнить. Соболезнования родным и семье, — подписал видео автор.

Возможной причиной смерти молодого хореографа врачи назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность. Супруга Артёма Левина рассказала, что её муж танцевал практически день и ночь: на мастер-классах и на индивидуальных уроках, из-за профессионального занятия спортом его сердце было увеличено.