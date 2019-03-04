Робота-гепарда научили делать сальто назад и танцевать чечётку — видео

Американские разработчики продемонстрировали возможности умного робота под названием Cheetah.

Инженеры Массачусетского института (США) создали мини-версию робота-гепарда Cheetah. Из соответствующего видео стало известно, что, в отличие от своей более крупной версии, он умеет делать сальто.

Разработчики показали возможности робота-гепарда. Помимо акробатических трюков, он пошуршал листьями и станцевал чечётку на плитке. Невзирая на свои скромные габариты, робот может разгоняться до 2,45 метра в секунду. Также он может передвигаться боком и кружиться.

Напомним, летом прошлого года в Массачусетском университете создали робота‐гепарда Cheetah 3. Робот может преодолевать все препятствия вслепую. Также робота научили прыгать на препятствие, которое превышает его рост в два раза.