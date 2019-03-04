Налегаем на витамины. Москвичей предупредили о риске простудиться из-за погоды

В Москве и области высокая влажность, что создаёт условия для повышенной заболеваемости.

Синоптики предупредили о приближении неблагоприятных погодных условий в столичном регионе, причём из-за высокой влажности это чревато ростом простудных заболеваний. Как сообщает портал "Метеоновости", изменения уже начались.

Так, сегодня в столице и Подмосковье ожидается облачная погода, временами снег, ветер будет юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит —1...+1 градус, в Подмосковье ожидается —4...+1.

По словам специалистов, показатель влажности в регионе установился на отметке около 80%, поэтому во избежание простуд в период, когда организм устал от холодов и отсутствия света, москвичам советуют принимать поливитамины и заниматься физкультурой.

Отмечается, что снижение атмосферного давления также может негативно сказаться на самочувствии людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенёсших сосудистые катастрофы.

Как писал Лайф, ранее директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев во время прямой трансляции рассказал, когда ждать весну в Москве.