Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки

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Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки

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Фото: © РИА "Новости"/Михаил Воскресенский

Минимальная ставка снижена до 23,9%. В банке отметили, что остальные параметры продуктов остались без изменений.

Сбербанк проинформировал о снижении с 1 марта ставок по кредитным картам массовой линейки на два процентных пункта.

Ставки были снижены без предварительно одобренного предложения по всем новым кредитным картам.

Так, по картам уровня Classic и Gold произошло снижение на два процентных пункта — до 25,9% годовых, для премиальных кредитных карт — также на два процентных пункта — до 23,9%.

Ранее Лайф сообщал, что Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам.

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