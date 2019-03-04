Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки

Сбербанк проинформировал о снижении с 1 марта ставок по кредитным картам массовой линейки на два процентных пункта.
Ставки были снижены без предварительно одобренного предложения по всем новым кредитным картам.
Так, по картам уровня Classic и Gold произошло снижение на два процентных пункта — до 25,9% годовых, для премиальных кредитных карт — также на два процентных пункта — до 23,9%.
Ранее Лайф сообщал, что Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени