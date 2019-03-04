Instagram чаще других соцсетей используют для совращения детей

В Великобритании с 2017 года использования соцсети в преступных целях выросло на 200 процентов.

Согласно отчёту английского Национального общества по предупреждению жестокого обращения с детьми, Instagram — это наиболее используемая платформа для грумеров. Об этом сообщает Mashable.

Груминг — это установление эмоциональной связи с ребёнком (иногда с его семьёй) с целью сексуального насилия или для того, чтобы заманить несовершеннолетнего в проституцию или создание порнографического контента.

Оказалось, что в 70 процентах сексуальных преступлений против несовершеннолетних используются социальные сети. Из отчёта стало известно, что в 32 процентах случаев педофилы общаются с детьми через Instagram, в 23% — через Facebook, в 14% — Snapchat. С 2017 года использование "Инстаграма" для этих целей увеличилось в двести раз.

Представители соцсетей Facebook и Instagram заявили, что разработчики используют самые современные технологии для борьбы с грумингом. Также социальные сети тесно сотрудничают с полицией.