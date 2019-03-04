Киллер в белом. Расстрел топ-менеджера "Оренбургэнерго" попал на видео

Злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину и убежал, а затем вернулся для выполнения контрольного.

Заместителя директора крупной энергетической компании застрелили прямо в подъезде его дома в Орске. Видео убийства обнародовало Управление СК РФ по Оренбургской области для розыска киллера.

Тело 38-летнего замглавы орского филиала ПАО "МРСК Волги" — "Оренбургэнерго" — нашли в 8 утра на лестничной площадке дома 17/1 на улице Короленко его соседи. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, киллер в белом поджидал жертву в подъезде. Он несколько раз выстрелил в мужчину из обреза и убежал, а затем вернулся для выполнения контрольного выстрела.

В г. Орске расследуется убийство замдиректора крупной энергетической компании.



Убийца поджидал 38-летнего мужчину в подъезде дома, несколько раз выстрелил в него, после чего вернулся для «контрольного» выстрела. Потерпевший скончался на месте

🎥 https://t.co/QIEVdbfQSq pic.twitter.com/IKJUfVdZ50 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 4 марта 2019 г.

Топ-менеджер "Оренбургэнерго" скончался на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи просят граждан поделиться любой информацией, которая может помочь раскрыть преступление.