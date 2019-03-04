Киллер в белом. Расстрел топ-менеджера "Оренбургэнерго" попал на видео

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Киллер в белом. Расстрел топ-менеджера "Оренбургэнерго" попал на видео

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Злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину и убежал, а затем вернулся для выполнения контрольного.

Заместителя директора крупной энергетической компании застрелили прямо в подъезде его дома в Орске. Видео убийства обнародовало Управление СК РФ по Оренбургской области для розыска киллера.

Тело 38-летнего замглавы орского филиала ПАО "МРСК Волги" — "Оренбургэнерго" — нашли в 8 утра на лестничной площадке дома 17/1 на улице Короленко его соседи. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, киллер в белом поджидал жертву в подъезде. Он несколько раз выстрелил в мужчину из обреза и убежал, а затем вернулся для выполнения контрольного выстрела.

Топ-менеджер "Оренбургэнерго" скончался на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи просят граждан поделиться любой информацией, которая может помочь раскрыть преступление.

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