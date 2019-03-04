Украинские журналисты предложили Порошенко подписать декларацию о свободе слова

Руководитель НСЖУ отметил, что, в отличие от действующего президента, документ поддержали 12 других кандидатов на пост лидера Украины.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) обратился к Петру Порошенко как к кандидату в президенты с предложением подписать декларацию в защиту свободы слова. Обращение к действующему украинскому лидеру разместил в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

В НСЖУ предложили Порошенко встретиться с украинскими журналистами и обсудить угрозы свободе слова, состояние физической безопасности работников СМИ, факты давления на журналистов.

Томиленко отметил, что документ уже поддержали 12 кандидатов на пост президента Украины — в их числе Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый.

Глава НСЖУ уточнил, что инициативу поддержало также руководство Международной федерации журналистов (МФЖ).

Глава МФЖ Филип Ляруш подчеркнул, что, поддерживая декларацию, кандидаты заявляют о своей готовности уважать свободу слова и самовыражения.

Напомним, в 2018 году НСЖУ зафиксировал 86 случаев нападения на журналистов на Украине.