В "Роскосмосе" изучат слова главы отдела о "скотобазе" в хрущёвках

В госкорпорации не исключили, что в отношении работника могут быть сделаны организационные выводы.

В "Роскосмосе" проанализируют ситуацию с резким высказыванием начальника отдела нормативно-правового обеспечения госкорпорации Станислава Жаркова, который назвал жителей хрущёвок "скотобазой".

— Госкорпорация "Роскосмос" сформирует комиссию по этике и проведёт анализ ситуации, — приводит радиостанция "Говорит Москва" слова представителя пресс-службы ГК.

В государственной корпорации добавили, что после изучения инцидента в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания, будет принято решение. Меж тем сам Жарков поспешил извиниться за свою резкость.

— Написанные мной комментарии являлись моим личным мнением, никак не связанным с деятельностью госкорпорации "Росатом", — написал он в "Фейсбуке". — Мои высказывания были сделаны сгоряча — я сам живу в хрущёвке и устал от бытовых проблем.

После этого личный профиль главы отдела "Роскосмоса" в соцсети стал недоступен.

Напомним также, что летом 2018 года на просторах "Фейсбука" разгорелся скандал из-за высказывания бывшей пиарщицы "Леруа Мерлен" Галины Паниной, которая в комментариях к своему посту написала, что с помощью публикации отлично "вскрывает ватку". Ситуация вызвала общественный резонанс, в итоге Панина решила уволиться из компании.