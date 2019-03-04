Кассовые сборы мультфильма "Как приручить дракона — 3" превысили 1,1 млрд рублей

Анимационная картина "Как приручить дракона — 3" продолжила лидировать в кинопрокате в России и странах СНГ. Работа собрала 330,5 миллиона рублей за период с 28 февраля по 3 марта. Общие сборы фильма составили более 1,1 миллиарда рублей. Об этом стало известно из данных сайта "Кинобизнес сегодня".
Мультфильм — заключительная часть трилогии. Фильм повествует о приключениях молодого викинга Иккинга, девушки Астрид и дракона Беззубика. Роли озвучивали актёры Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Джерард Батлер, Джона Хилл.
Второе место заняла российская комедия "Любовницы". Работа собрала за выходные 114,1 миллиона рублей. На третьем месте расположилась американская лента "Счастливого нового дня смерти". Фильм собрал 68,2 миллиона рублей за первые выходные в прокате.
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