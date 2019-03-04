Глава "Нафтогаза" рассказал о своей зарплате

По его словам, это более семи цифр до запятой. Сколько точно — он предложил гражданам считать самим.

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отказался раскрывать размер месячной заработной платы, но признался, что она действительно большая. По его словам, разглашать сумму ему запрещено.

— Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде — это более семи цифр до запятой. А сколько точно — можно считать, — заявил он в эфире "Пятого канала".

При этом Коболев не уточнил, в какой именно валюте он получает зарплату. Руководитель украинской компании также признался, что не заполняет электронную декларацию, поскольку не попадает под действие соответствующего закона.

Ранее в "Нафтогазе" допустили полную потерю транзита газа из-за "Северного потока — 2".