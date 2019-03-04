В Сургуте в детском саду задержали голого мужчину

Он заявил, что на него напали неизвестные и избили. Подробности выясняет полиция.

В детском саду в Сургуте прятался голый мужчина, сообщает URA.RU. Его задержали и доставили в окружную клиническую больницу города.

— В дежурную часть сначала поступил звонок о том, что на территории детского сада "Искорка" обнаружен голый мужчина в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе окружного УМВД.

Как отмечается, ещё один голый мужчина был найден в подъезде жилого дома, расположенного в непосредственной близости от дошкольного учреждения. Он был в крови, его доставили в полицейский участок.

Правоохранители уточнили, что один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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