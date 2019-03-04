Звезда сериала "Игра престолов" установила новый мировой рекорд, подняв 474 кг

Приз в размере 72 тысяч долларов Хафтору Бьёрнссону вручил актёр Арнольд Шварценеггер.

Исландский спортсмен и актёр Хафтор Бьёрнссон продолжает доказывать, что он самый сильный человек в мире. На этот раз актёр взял вес в 474 кг. О новом рекорде героя сериала "Игра престолов" сообщает ТАСС, ссылаясь на австралийскую телерадиокорпорацию ABC.

Бьёрнссон, получивший известность благодаря роли сэра Григора Горы Клигана в сериале "Игра престолов", стал самым сильным человеком в мире. Он установил новый мировой рекорд на соревнованиях Arnold Strongman Classic (мероприятие проходило в Колумбусе, штате Огайо).

Бьёрнссон получил приз — 72 тысячи долларов. Его поздравил лично бывший губернатор Калифорнии и актёр Арнольд Шварценеггер. Сам Хафтор признался, что доволен своим результатом, однако добавил, что он может поднять и полтонны.