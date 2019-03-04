Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт. Его не стало в возрасте 49 лет. Об этом сообщает The Sun.
По данным СМИ, известный музыкант был найден мёртвым сегодня рано утром в своём доме в британском графстве Эссекс. О причине кончины Флинта пока нет никаких данных.
На месте работает полиция. При этом уточняется, что смерть вокалиста британского коллектива не расценивается как подозрительная.
Сначала Кит Флинт участвовал в The Prodigy как танцор, однако в 1996 году впервые записал сингл уже в качестве вокалиста.
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