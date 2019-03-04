Орешкин считает, что Трампа переизберут на второй срок

По мнению министра, в случае экономического кризиса американцы могут отдать предпочтение другому кандидату.

Президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, а позже на смену ему придёт кандидат от демократической партии с левым уклоном. Этот прогноз озвучил министр экономического развития России Максим Орешкин на встрече со слушателями академии журналистики "Коммерсанта".

— С точки зрения вероятного политического сценария в Америке состоится переизбрание Трампа на второй строк, а после на смену ему должен прийти кандидат из демократов, который будет носить крайне левый характер, — считает он.

По мнению Орешкина, этот сценарий наиболее вероятен, но не исключён приход к власти левого демократа и на предстоящих президентских выборах. Глава Минэкономразвития заявил, что это возможно, если Америка столкнётся с экономическим кризисом в текущем году.

Напомним, ранее американский лидер и сам предсказал себе победу на президентских выборах в 2020 году.