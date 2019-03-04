Самые богатые люди в мире вложили более $12 млн в борьбу с парниковым эффектом

Проектом Baseload Capital заинтересовались представители фонда Breakthrough Energy Ventures.

Фонд Breakthrough Energy Ventures вложил 12,5 миллиона долларов в инвестиционный проект Baseload Capital. Фонд финансируют в том числе Джефф Безос, Билл Гейтс и Джек Ма. Соответствующая информация появилась на сайте компании.

Baseload Capital представляет собой частную инвестиционную фирму, которая вкладывается в проекты в сфере возобновляемой энергетики, что позволяет бороться с выбросом парниковых газов. Одно из основных решений этой проблемы — низкотемпературная геотермальная энергия. Компания предоставляет фирмам капитал для создания геотермальных электростанций по технологии шведского проекта Climeon, одного из владельцев Baseload Capital.

Модули Climeon могут производить до 150 кВт электричества. Это позволит обеспечить до 250 европейских домохозяйств. Инвестиции Breakthrough Energy Ventures помогут Baseload Capital финансировать и развивать сеть этих электростанций по всему миру.