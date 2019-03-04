Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 8 и 9 марта

Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам в прежнем режиме.

В мартовские праздники парковка на улицах столицы станет бесплатной. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Отмечается, что бесплатная парковка 8 и 9 марта не повлияет на загруженность дорог, так как многие уезжают из города, из-за чего снижается интенсивность движения транспорта.

— Просим водителей быть внимательными и оставлять свои авто только в разрешённых местах, — обратился к горожанам и гостям города заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Он напомнил, что припаркованные не по правилам машины мешают пешеходам и другим автомобилям. Они также могут стать причиной ДТП.

Ранее в Госдуме предложили выделять до 500 тысяч семьям на покупку парковочного места.