ОНФ выявил "мутных" операторов вывоза мусора в 16 регионах

В организации призвали губернаторов рассмотреть возможность расторжения сомнительных контрактов.

Общероссийский народный фронт выявил ряд сомнительных операторов "мусорной" реформы в 16 регионах России. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

— 20 операторов мы словами президента называем для себя "мутными", — сказал он. — Можно, конечно, обижаться, но это те регоператоры, в которых совпали три критерия: низкий уставный капитал, минимальный штат и основные средства.

Например, у двух дагестанских операторов, у одного омского не значится ни один сотрудник, ещё у четырёх не была зарегистрирована выручка за 2017 год. После анализа 142 операторов Развозжаев призвал губернаторов рассмотреть возможность расторжения сомнительных контрактов.

В ОНФ также отметили, что в 36 городах плата за вывоз ТКО не была исключена из графы оплаты жилищных услуг. Таким образом, жители платят за вывоз мусора дважды. В то же время в четырёх регионах не было определено ни одного регионального оператора по состоянию на 28 февраля.

Как ранее писал Лайф, президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию потребовал избавиться от "мутных" структур в сфере обращения с мусором.