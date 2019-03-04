В ЦБ выразили надежду на стабилизацию ставок по ипотеке

По данным регулятора, в январе средневзвешенная ставка по рублёвым ипотечным кредитам увеличилась до 9,87%.

Банк России рассчитывает на стабилизацию ипотечных ставок и отслеживает ситуацию. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, сообщается на сайте Кремля.

Набиуллина рассказала, что в 2018 году было выдано три триллиона ипотечных кредитов, ставки "были достаточно низкими".

— Но, конечно, в последний месяц они чуть-чуть пошли вверх, — отметила глава регулятора, выразив надежду, что они как минимум стабилизируются.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять дополнительные меры для снижения ставок по ипотеке до уровня 8% годовых и менее. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снижение до этого уровня может произойти уже в 2020 году.