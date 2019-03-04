Путин ждёт предложений по ужесточению наказания для нелегальных кредиторов

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Путин ждёт предложений по ужесточению наказания для нелегальных кредиторов

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Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Среди возможных вариантов: увеличение размера штрафа или введение уголовной ответственности.

Президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку и Генпрокуратуре представить предложения по ужесточению наказания для нелегальных кредиторов. Указание глава государства озвучил на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Председатель Центробанка рассказала, что в борьбе с нелегальными кредиторами нет большого прогресса. По словам Набиуллиной, сейчас обсуждается возможность увеличить административную ответственность или ввести уголовное наказание за подобный вид деятельности. Она пояснила, что сейчас размер штрафа слишком мал.

— Я вас прошу представить вместе с Генпрокуратурой два варианта. Направьте мне, пожалуйста, ваши предложения, — ответил Путин.

Ранее в ходе встречи с президентом Набиуллина сообщила, что Банк России рассчитывает на стабилизацию ипотечных ставок и отслеживает ситуацию.

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