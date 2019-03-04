Основатель Ted Baker подал в отставку. Его обвиняли в "принудительных объятиях"

В заявлении компании сказано, что 63-летний Рэй Кельвин отверг все обвинения, но согласился покинуть свой пост.

Генеральный директор и основатель британской марки одежды Ted Baker Рэй Кельвин принял решение добровольно подать в отставку после того, как его обвинили в неуместном поведении. Об этом стало известно из заявления компании.

В нём говорится, что 63-летний Кельвин отверг все обвинения. Несмотря на это, он согласился тут же покинуть пост руководителя. Рэй не получит выходного пособия, а также лишится всех бонусов, выплаченных в 2016−2018 годах.

Напомним, в декабре 2018 года сразу двести бывших и нынешних сотрудников Ted Baker заявили, что Рэй Кельвин настаивает на длительных объятиях, прикасается к работникам и открыто намекает на секс. Также Кельвин просил молодых сотрудниц, чтобы те садились к нему на колени, обнимали его или позволяли ему сделать массаж ушей.