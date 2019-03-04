Комиссия "Роскосмоса" рекомендовала уволить сотрудника из-за слов о "скотобазе"

Ранее Станислав Жарков извинился за свою резкость, а его страница в "Фейсбуке" стала недоступна.

Комиссия "Роскосмоса" по этике рекомендовала уволить начальника отдела нормативно-правового обеспечения Станислава Жаркова, который назвал жителей хрущёвок "скотобазой".

— Госкорпорация "Роскосмос" считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее Жарков в ходе открытой дискуссии в "Фейсбуке" заявил, что люди, проживающие в типовых пятиэтажках, быстро испортят новое жильё. После резких слов в отношении оппонентов он поспешил извиниться, однако его слова произвели резонанс, и изучить ситуацию взялась комиссия по этике "Роскосмоса".

После разгоревшегося скандала личный профиль главы отдела "Роскосмоса" в соцсети стал недоступен.