Названы самые популярные в Москве автомобили с пробегом

За первый месяц 2019 года в столице было реализовано 16,7 тысячи подержанных машин.

Аналитическое агентство "Автостат" назвало бренд, который в январе стал лидером московского рынка автомобилей с пробегом.

Наибольшим спросом пользовались автомобили марки Mercedez-Benz (1139 машин). На втором месте — машины бренда Volkswagen (1106 штук), на третьем — марки KIA (1083 штуки).

Отечественная Lada — прошлогодний лидер рейтинга — заняла лишь четвёртую строчку вторичного рынка автомобилей столицы. Подержанных машин этой марки в январе в Москве было продано 1059 штук. На пятом месте оказалась Toyota — 1018 проданных автомобилей.

В первую десятку марок также попали Hyundai, Nissan, BMW, Ford и Skoda.

Ранее эксперты "Автостата" назвали 10 самых популярных авто в России.