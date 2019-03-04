Из "жары" в мороз. Москвичей предупредили о резких перепадах температуры

Временами ожидаются пониженное атмосферное давление и мокрый снег, переходящий в дождь.

Частые перепады температуры и атмосферного давления готовит для москвичей наступившая неделя. Согласно прогнозу специалистов "Фобоса", потепление до +6 градусов сменится 15-градусными морозами.

— На этой неделе москвичей по-прежнему ждёт неустойчивый характер погоды с частыми перепадами температуры и давления, хотя в целом наступившая неделя окажется выше средних многолетних значений, — цитирует представителя метеослужбы агентство "Москва".

5 марта температура воздуха в столице повысится до плюс 3−6 градусов, ожидаются пониженное атмосферное давление и мокрый снег, переходящий в дождь. Уже 6 марта в Москву ненадолго вернутся морозы до минус 5 градусов, которые 7-го числа окрепнут до минус 10 градусов, а местами и до минус 15 градусов. 8 марта ожидается очередная оттепель.

Ранее синоптики предупредили, что в столице 5 марта может повториться или быть побит рекорд низкого атмосферного давления 20-летней давности.