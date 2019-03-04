В ОНФ назвали регион, где вывоз мусора обходится дороже всего

В тройке самых дорогих — Чукотка, Красноярский край и Тува, самых бюджетных — Краснодарский край, Крым и Дагестан.

В Общероссийском народном фронте назвали регион с самым дорогим вывозом мусора. По словам координатора проекта ОНФ "За честные поступки" Антона Гетты, это Чукотский автономный округ.

— Есть у нас анализ по стоимости вывоза одной тонны мусора, так называемая золотая тонна, — рассказал он в ходе пресс-конференции. — В Чукотском автономном округе 48 214 рублей она составляет.

На втором месте — Красноярский край, третью позицию по дороговизне вывоза отходов заняла Тува. Дешевле всего это обходится в Краснодарском крае, в Крыму и Дагестане. Средняя цена вывоза одной тонны мусора по стране на данный момент составляет пять тысяч рублей.

Как писал Лайф, ОНФ выявил "мутных" операторов вывоза мусора в 16 регионах нашей страны.