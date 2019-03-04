Полиция раскрыла обстоятельства смерти вокалиста The Prodigy

В британской полиции рассказали детали смерти 49-летнего вокалиста The Prodigy Кита Флинта. Как сообщает Daily Express со ссылкой на заявление правоохранительных органов Эссекса, смерть музыканта естественна и в ней нет ничего подозрительного.

— Его родственникам сообщили печальную новость. Смерть не считается подозрительной, всю информацию передадут коронеру, — заявил коронер.

При этом дом вокалиста группы всё ещё обыскивается.

Как уже сообщал Лайф, сегодня стало известно о смерти Кита Флинта. Его нашли мёртвым в его же доме.