Емельяненко из-за ареста заменят на другого бойца в турнире RCC

Намеченный на 4 мая бой спортсмена отменён, контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен.

Боец Александр Емельяненко не примет участия в шестом турнире Russian Cagefighting Championship, который пройдёт в Челябинске.

— Мы анонсировали недели три назад этот поединок. Ещё ни соперник не известен был, ничего не известно было. А по RCC он дрался уже дважды в прошлом году, — рассказали Лайфу в пресс-службе турниров RCC, отметив, что турнир состоится, в настоящее время формируется список бойцов.

Кто выйдет на замену в главном поединке, станет понятно в ближайшее время. Как уточняется, с Емельяненко уже обсудили вопрос с отменой боя.

Шестой турнир RCC пройдёт 4 мая в Челябинске на арене "Трактор".

Напомним, 2 марта Александр Емельяненко был арестован на 10 суток по административному делу о неповиновении полиции при задержании.