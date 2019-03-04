DJ Smash — о смерти вокалиста The Prodigy: Это наша эпоха, наша память

Ранее стало известно, что 49-летний вокалист культовой группы свёл счёты с жизнью.

DJ Грув (Евгений Рудин) признался, что шокирован сообщением о смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. О своих первых эмоциях о печальной новости он рассказал телеграм-каналу Life-Shot.

— Мы очень близко общались. В Лондоне должны были увидеться в это воскресенье. Я в шоке просто! — сказал музыкант.

Ещё один российский диджей и продюсер Андрей Ширман (DJ Smash) выразил соболезнования всем фанатам Кита Флинта. Он признался, что и сам был поклонником творчества культовой группы.

— Я крайне расстроен. Очень переживаю, что такие люди уходят, которые создали целую эпоху. The Prodigy — это наша эпоха, наша память. Это огромная утрата для мира музыки, — считает DJ Smash.

Напомним, 49-летнего вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта нашли мёртвым в собственном доме в британском графстве Эссекс. Создатель коллектива Лиам Хоулетт написал, что Флинт покончил с собой.