Стало известно, что вокалист The Prodigy покончил с собой

Группа The Prodigy сообщила, что её вокалист Кит Флинт покончил с собой. Об этом представители коллектива написали в своём официальном аккаунте в "Инстаграме".

— Я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные, — говорится в сообщении создателя The Prodigy Лиама Хоулетта.

Хоулетт говорит, что он шокирован, зол и растерян из-за смерти Флинта.

Ранее сообщалось, что смерть музыканта наступила по естественным причинам. Его нашли мёртвым в своём же доме. Вокалиста популярной группы не стало в 49 лет.